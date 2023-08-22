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НовостиОбщество22 августа 2023 18:05

Огромный российский триколор сплели жители Гатчины в День флага

Большое полотно из ленточек появилось на Соборной улице
Элеонора КУРЮМОВА
Огромный российский триколор сплели жители Гатчины в День флага.

Огромный российский триколор сплели жители Гатчины в День флага.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленобласти сегодня, 22 августа, с размахом отметили День Государственного флага России. По этому случаю в столице региона, Гатчине, местные жители приняли участие в патриотической акции: они сплели большой флаг России из многочисленных разноцветных лент. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на областную администрацию.

– На Соборной улице жители города из ленточек синего, белого и красного цветов создали огромный флаг, – цитирует издание представителей правительства.

После этого ленинградцы поучаствовали в викторине на знание истории одного из основных символов России. В течение дня на улицах Гатчины волонтерили члены губернаторского молодежного трудового отряда. Они раздавали местным жителям и гостям города ленточки в цветах триколора России, значки и листовки с информацией об истории возникновения флага.