Огромный российский триколор сплели жители Гатчины в День флага. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленобласти сегодня, 22 августа, с размахом отметили День Государственного флага России. По этому случаю в столице региона, Гатчине, местные жители приняли участие в патриотической акции: они сплели большой флаг России из многочисленных разноцветных лент. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на областную администрацию.

– На Соборной улице жители города из ленточек синего, белого и красного цветов создали огромный флаг, – цитирует издание представителей правительства.

После этого ленинградцы поучаствовали в викторине на знание истории одного из основных символов России. В течение дня на улицах Гатчины волонтерили члены губернаторского молодежного трудового отряда. Они раздавали местным жителям и гостям города ленточки в цветах триколора России, значки и листовки с информацией об истории возникновения флага.