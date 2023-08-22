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НовостиПроисшествия22 августа 2023 19:34

Петербуржца обвинили в резне на проспекте Солидарности

37-летнего петербуржца обвинили в убийстве знакомого на проспекте Солидарности
Элеонора КУРЮМОВА
Прокуратура предъявила обвинение подозреваемому в убийстве петербуржцу.

Прокуратура предъявила обвинение подозреваемому в убийстве петербуржцу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Невского района Петербурга обвинила местного жителя в жестокой резне на проспекте Солидарности. Напомним, что мужчину задержали из-за подозрений в убийстве знакомого. Кроме того, на него завели уголовное дело. Мертвое тело приятеля, с которым фигурант внезапно затеял драку, нашли на газоне в Невском районе культурного города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Северной столицы.

– Следователи считают, что пьяный задержанный майским днем этого года поссорился со своим знакомым и несколько раз ударил его ножом в грудь, – уточнили правоохранители.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Уголовное дело уже направили в Невский районный суд Петербурга. Там его рассмотрят по существу.

Ранее spb.kp.ru писала, что рецидивист набросился с кулаками на подростка в парке в Петербурге.