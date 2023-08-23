Прокуратура Петербурга требует 2 млн рублей за покусанную питбулем 9-летнюю девочку

Компенсацию пострадавшему от агрессивной собаки ребенку выплатят хозяйка и ее знакомый. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокурор потребовал выплатить компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей девочке, которую в Красносельском районе покусал питбуль. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Петербурга. Специалисты определили, что здоровью малышки причинили тяжкий вред. - Последствиями нападения также стали испуг несовершеннолетней и переживание родителей за состояние ее здоровья после травмы, - отметили в городской прокуратуре. Напомним, что днем 10 февраля во дворе дома на улице Пионерстроя вольный питбуль налетел на девятилетнюю девочку и укусил за лицо. Школьница сильно испугалась, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время проверки прокуратура Красносельского района выяснила, что владельцем свирепого пса оказалась местная жительница. Она попросила знакомого погулять с собакой, а тот вывел опасное животное на улицу без намордника и поводка.