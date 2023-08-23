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НовостиПроисшествия23 августа 2023 4:54

Петербуржец попал в больницу из-за ночного пожара на даче

Хозпостройка загорелась вместе с мужчиной ночью в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Мужчина пострадал в ночном пожаре в дачном товариществе в Петербурге.

Мужчина пострадал в ночном пожаре в дачном товариществе в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красносельском районе Петербурга ночью 23 августа произошел пожар в доме 24 на улице Дачная. Пламя охватило хозяйственную постройку размером два на четыре метра. В результате пострадал местный житель. Его увезли в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в дачном товариществе «Лесное» поступила в экстренные службы в 00:52. Пожарным потребовалась почти полчаса, чтобы ликвидировать возгорание. К 01:26 огонь был потушен.

- В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение, - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работали две пожарных машины и 10 человек личного состава МЧС.

Ранее spb.kp.ru писал, что серьезный пожар был в Калининском районе Петербурга. Огонь охватил одну из комнат трехкомнатной квартиры. В происшествии пострадал один человек, его пришлось госпитализировать.