Короткие дожди и тепло до +20 градусов ожидается в Петербурге 23 августа

Облачная погода с короткими дождями ожидается в Петербурге 23 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Август заканчивается, а значит жару ожидать уже не стоит. Однако погода все еще радует теплом. Так, в Петербурге в среду, 23 августа, воздух прогреется до +20 градусов. Небо иногда могут затягивать облака, которые принесут с собой короткие дожди. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня погода в Ленобласти будет формироваться в противоборстве дождливого атмосферного фронта, скользящего по юго-западной части региона и гребня скандинавского антициклона, напирающего с северо-востока. В такой ситуации в Петербурге будет облачная с прояснениями погода, а местами ожидаются кратковременные дожди, - добавил синоптик.

Ветер подует с северо-востока со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В четверг, 24 августа, в Северной столице также ожидаются короткие дожди и температура около +19 градусов.