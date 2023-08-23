13-летний инвалид утонул на озере в Петербурге, пока родители выпивали на берегу

13-летний инвалид захлебнулся на озере в Петербурге, пока родители пили алкоголь на берегу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

13-летний мальчик с инвалидностью отдыхал с родителями 21 августа на одном из озер в Колпинском районе Петербурга. Пока взрослые выпивали алкоголь на берегу, ребенок решил искупаться. Однако из-за проблем со здоровьем он начал тонуть. Подростка заметили другие отдыхающие и достали из воды уже без сознания. Мальчика увезли в больницу, но спасти жизнь ему не удалось. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

- В момент трагедии его отец и мать были рядом. Но не с ним. Предпочли ему алкоголь, - говорится в сообщении ведомства.

По данным АН «Оперативное прикрытие», мальчик страдал детским церебральным параличом, приступами эпилепсии и был с заторможенным психическим развитием. Родителей погибшего доставили в отдел полиции, на них составили административные протоколы. Известно, что мать ребенка состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.