Движение машин приостановили на три дня по части дамбы Петербурга из-за ремонта

Ремонт приостановит движение транспорта на дамбе в Петербурге с 23 по 25 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Петербурга проводят ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим с 23 по 25 августа вводится временное ограничение на движение машин. В эти три дня автомобилистам будет недоступен транспортный отсек Невской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

Кроме того, движение автомобилей могут полностью остановить перед въездом в тоннель, чтобы дорожная техника смогла проехать. Однако это не займет много времени. По регламенту на ввод и вывод техники отводится 7-10 минут.

- Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также не нарушать скоростной режим, - добавили в пресс-службе.