Петербуржец украл почти 860 метров кабеля с фонарного столба и попал под суд

Мужчину будут судить за краду 860 метров кабеля с фонарного столба в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ни для кого не секрет, что кабели электропередач состоят из металла. Поэтому некоторые хулиганы решают срезать себе кусочек, чтобы сдать его потом в пункт приема металлолома и подзаработать. Вероятно, именно поэтому петербуржец решил украсть часть кабеля с фонарных столбов на улице Крыленко. Только вместо денег он получил уголовное дело и поездку в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мужчина вечером 2 августа 2022 года при помощи секторных ножниц, кусачек и четырех ножей из опор осветительных приборов и кабельных колодцев наружного освещения тайно похитил кабель длинной 859 метров, а также иное имущество общества с ограниченной ответственностью, - уточнили в ведомстве.

Ущерб от его действий составил 696 тысяч рублей. Уголовное дело о краже в крупном размере рассмотрят в Невском районном суде.