Уголовное дело завели на мать из-за смерти мальчика-инвалида на озере в Петербурге

Петербурженку обвинили в смерти сына-инвалида после купания на Солдатском озере. Фото: Олег ЗОЛОТО

43-летнюю петербурженку обвинили в причинении смерти по неосторожности 12-летнему сыну, который наглотался воды на Солдатском озере и умер в больнице. Ранее в МЧС сообщили, что подросток с инвалидностью забрался в воду, пока родители выпивали алкоголь на берегу. Однако у следователей оказалась более подробная информация о трагедии. Оказалось, что мать ушла купаться на другое озеро и оставила сына со своим 48-летним бойфрендом, но тот уснул. А когда проснулся, то ребенок уже лежал в воде без сознания. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

- Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, на следующий день скончался., - уточнили в ведомстве.

Известно, что мать ребенка не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщине избрали меру пресечения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.

Напомним, что у мальчика был детский церебральный паралич, наблюдались приступы эпилепсии и заторможенное психическое развитие.