Полиция показала видео смертельного ДТП с велосипедистом на трассе в Ленобласти

Молодой велосипедист погиб в ДТП с иномаркой на трассе в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 114-м километре трассы «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки» произошло смертельное ДТП. 18-летний велосипедист погиб от лобового столкновения с «БМВ 328», за рулем которого была 26-летняя женщина. Все произошло вечером 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские также поделились видео с момента аварии. На нем видно, как иномарка движется по освещенной дороге, а когда въезжает на участок без фонарей, из темноты резко появляется велосипедист. Автоледи не успела затормозить и происходит столкновение. От удара молодой человек перелетел через машину.

- В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту полиция начала проверку. Обстоятельства трагедии продолжают устанавливать.