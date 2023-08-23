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НовостиПроисшествия23 августа 2023 10:08

95-летняя блокадница в Петербурге не выбралась из горячей ванны и погибла

95-летняя петербурженка умерла от ожогов после приема горячей ванны
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
95-летняя петербурженка не смогла выбраться из горячей ванны и умерла.

95-летняя петербурженка не смогла выбраться из горячей ванны и умерла.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

95-летняя пенсионерка из Петербурга решила принять горячую ванну, но не смогла выбраться из воды и умерла. Трагедия произошла вечером 23 августа в квартире на улице Вавиловых. Блокадницу в ванной комнате нашел ее сын. Об этом пишет «Мойка78».

- Пожилая женщина решила самостоятельно помыться, но вылезти из горячей воды ей не удалось. Ветерана Великой отечественной войны на скорой помощи госпитализировали в больницу. Медики определили у нее ожоги от 18 до 36 процентов конечностей и туловища, - передает источник.

Однако медики оказались бессильны. Сильные ожоги спровоцировали шок, который организм пожилой женщины не смог выдержать.

Ранее spb.kp.ru писал, что семимесячный малыш получил тяжелые ожоги в Петербурге. Ребенок потянул на себя шнур от электрического чайника, который только закипел. Мальчика госпитализировали в больницу.