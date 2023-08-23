Бидон с 1,7 тысячами патронов нашли в лесу в Ленобласти

Бидон с сотнями патронов нашли в лесу в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то решил спрятать патроны в лесу в поселке Чулково в Ленобласти. Их поместили в бидон и положили среди деревьев. Однако случайный прохожий наткнулся на алюминиевую емкость, которая вызвала у него подозрения. Открыв ее, мужчина обнаружил внутри сотни патронов, в том числе и к охотничьему ружью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Бидон с патронами находился в лесном массиве в 50 метрах от автодороги «Скандинавия» Выборгского района. Внутри алюминиевой емкости лежали более 1,7 тысячи патронов, в том числе к охотничьему оружию, - добавили в пресс-службе ведомства.

Полицейские решили отправить 144 патрона на экспертизу. Исследование показало, что они пригодны для стрельбы. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Теперь полицейские ищут владельца этого бидона.