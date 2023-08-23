Виновник смертельной аварии с призывниками на КАД скрылся с места ДТП

Виновник массовой аварии на КАД, где погибли призывники, скрылся с места ДТП. Фото: t.me/Hinshtein

Страшное массовое ДТП на КАД, которое унесло жизни четверых призывников, устроил лихач. По предварительным данным, иномарка резко затормозила перед грузовиком, в котором ехала группа бойцов 33-й бригады Росгвардии. Водитель-сержант попытался уйти от столкновения с легковушкой и вывернул руль. Однако машину занесло на середину трассы. Там грузовик ударился об отбойник и перевернулся. Виновник аварии скрылся с места ДТП, его ищет полиция. Об этом пишет депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

- Предварительной причиной страшного ДТП в Петербурге, где погибло четверо военнослужащих Росгвардии, стало лихачество другого водителя. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся, - пишет политик.

Напомним, что авария произошла вечером 22 августа на 84-м километре внутреннего кольца КАД. В ДТП также пострадали трое военнослужащих, в том числе командир инженерно-саперного взвода. По факту аварии правоохранители проводят проверку.