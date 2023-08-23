Снегоплавилки начали готовить к зиме в Петербурге

Снегоплавилки начали готовить к предстоящей зиме в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоть на дворе еще лето, и зима еще наступит не скоро, в Петербурге уже начали готовиться к приходу снега. Как рассказали в «Водоканале», в предстоящем зимнем сезоне в городе, как и годом ранее, будут работать 18 «снежных» пунктов, из которых 11 снегоплавильных и семь снегоприемных. Поэтому, даже если зима придет рано, снег не сможет застать врасплох Северную столицу. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Стационарные «снежные» пункты уже начали готовить к работе. Специалисты очищают песколовки и плавильные камеры от камней, песка и мусора, которые поступают с улиц Северной столицы вместе со снегом, чистят лотки водоотведения и промывают сети, - рассказали в «Водоканале».

Пока синоптики не пообещают снегопады, все пункты будут находиться в режиме ожидания. Напомним, что в сутки там могут перерабатывать 101,5 тысячи кубометров снега.