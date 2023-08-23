Рекордное число школ откроется к 1 сентября в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рекордное число школ откроется в Петербурге к 1 сентября. Свои двери в День знаний распахнут сразу 24 новых или отремонтированных школ. Они смогут принять более чем 20 тысяч учеников. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- В этом году в Петербурге вводится в эксплуатацию рекордное количество школ - 24, они примут более чем 20 тысяч учащихся. Две школы уже работают с начала года, пять будут сданы после ремонта и реконструкции, остальные - новое строительство, - отметил губернатор Александр Беглов.

Одной из таких стала школа №564, новое здание которой построили на Малой Митрофаньевской улице. Его возвели на территории жилого квартала «Измайловская перспектива» для семей, которые въезжают в новые дома. Учебное заведение рассчитано на 825 учеников. В новом здании оборудовали три спортивных зала, библиотеку, два компьютерных класса, четыре лингафонных кабинета, столярные и слесарские мастерские, швейный и кулинарный цеха. А в пришкольной зоне разместили спортивные площадки и футбольное поле.