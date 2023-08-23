С владельца «Серебряного кита» требуют 350 млн рублей за ущерб Неве

Ущерб Неве от плавучего ресторана «Серебряный кит» оценили в 350 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты подсчитали точную сумму ущерба, которую причинил Неве затонувший ресторан «Серебряный кит». Напомним, что дебаркадер пошел на дно в конце марта из-за ледохода. При этом судно до сих пор находится в акватории реки. В начале августа специалисты начали делать заплаты и откачивать воду, чтобы ресторан все же смог «уплыть» из Невы. В Росприроднадзоре уверены, что нахождение дебаркадера в акватории приводит к ее засорению. Поэтому выставили владельцу «Серебряного кита» претензию о возмещении более 350 млн рублей ущерба, нанесенного реке.

- Водным кодексом сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств, а также их частей и механизмов, запрещены. Ресторан-дебаркадер не является естественным компонентом реки Нева, в связи с чем нахождение судна в водном объекте приводит к его засорению, - сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Отмечается, что специалисты для расчета суммы причиненного вреда учитывали тоннаж судна и коэффициент состояния водного объекта. Из этих данных и получилось более 350 млн рублей.

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