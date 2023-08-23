Фонд имущества Петербурга отозвал иск к АРИН на 5,2 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил делопроизводство по заявления городского имущественного Фонда к Агентству развития и исследований в недвижимости (АРИН). Учреждение ранее хотелось получить от компании порядка 5,16 миллиона рублей. Средства заявлялись как неосновательное обогащения. Информация об этом появилась в картотеке дел ведомства.

– Суд постановил: принять отказ, завершить производство, а также взыскать с АРИН в пользу Фонда имещества города на Неве госпошлину в 48,8 тысячи рублей, – говорится в прикрепленном к делу документе.

Напомним, «неосновательное обогащение» фирма получила при продаже активов завода по переработке бытовых отходов год назад. Но вскоре гендиректора Фонда, его зама, главу совета директоров АРИН и местного предпринимателя задержали. Их заподозрили в финансовых махинациях.