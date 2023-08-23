Коллеги задержанного главы турфирмы «Спутник» написали письмо в его поддержку. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне экскурсия по подземной реке Неглинка в Москве обернулась трагедией для восьми человек. В столичном Следственном комитете сообщили, что глава скандальной фирмы-организатора смертельной прогулки пытался покинуть Россию. Но коллеги по цеху написали письмо в поддержку директора и опровергли информацию о его бегстве.

– Сейчас Александра называют ответственным за организацию мероприятия, в которой погибли диггеры. СМИ даже говорят, что Ким пытался скрыться. Но это ложь, – говорится в коллективном обращении.

Сотрудники утверждают, что директор проходил по делу свидетелем, активно сотрудничал с правоохранителями и предоставлял все необходимые материалы. Со слов коллег, петербуржец не скрывался и не организовывал экскурсию, обернувшуюся катастрофой. Они пояснили, что созданный в 2012 году сервис выполняет роль агрегатора: участники самостоятельно договариваются о месте, времени и условиях проведения экскурсии.