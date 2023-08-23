Уголовное дело завели на полицейских, избивших пару петербуржцев при задержании. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Людей порой сложно остановить в желании вершить правосудие. В этом себе не смогли отказать и полицейские из Петербурга, на которых завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Их подозревают в избиении супружеской пары во время задержания. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Северной столицы.

– Подозреваемым избирают меру пресечения, решают вопрос о предъявлении обвинения. Правоохранители собирают и закрепляют доказательственную базу, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты СК вместе с сотрудниками УСБ ГУ МВД России задержали двух полицейских, в отношении которых началась служебная проверка. Следователи считают, что в начале августа на улице Маршала Казакова правоохранители задержали супружескую пару за совершение административного правонарушения. Они надели на петербуржцев наручники и распылили газ в лицо главы семейства. Затем их затолкали в патрульную машину. Там, как передают в пресс-службе ведомства, мужчину несколько раз ударили по голове. Потерпевших доставили в отдел, где их повторно избили потерпевшего. Женщина, как выяснилось, получила ногой в живот.