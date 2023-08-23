200 семьям с детьми-инвалидами выдали сертификаты на жилье в Петербурге за полгода

На соцвыплаты в улучшении жилищных условий в Петербурге выделили 2,1 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в 2023 году на соцвыплаты выделили 2,1 миллиарда рублей. Поэтому за первые шесть месяцев помощь получила уже 201 семья с детьми-инвалидами. Им выдали сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

– Средний размер социальной выплаты составляет порядка десяти миллионов рублей на семью. Действует сертификат семь месяцев с даты его выдачи, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В перечень категорий, которые могут получить поддержку, входят семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Кроме того, в списке значатся и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом по договору найма, или в содействии Петербурга в улучшении жилищных условий.

Ранее spb.kp.ru писала, что пять блокадников получили соцвыплаты на покупку жилья в Петербурге.