У крылатых гениев с Московских ворот в Петербурге нашли тайник с раритетом

Под крылом медного гения реставраторы нашли кое-что интересное. Фото: Смольный

Петербургские реставраторы нашли у крылатых гениев с Московских триумфальных ворот любопытный тайник. В металлической коробочке, спрятанной под крылом одной из скульптур, лежали шесть монет российской чеканки, сторублевая купюра, а также серебряный крестик, именные значки и письмо со стихами «Тебе через 100 лет». Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Анатолия Повелия.

В металлической коробочке лежали монеты российской чеканки, сторублевая купюра, серебряный крестик, именные значки и письмо со стихами. Фото: Смольный

- Как предполагают специалисты, тайник заложили при предыдущей реставрации к 300-летию Санкт Петербурга, - добавили в пресс-службе Смольного.

Напомним, реставрацию Триумфальной арки на Московском проспекте начали в феврале 2023 года. Все 30 крылатых гениев находятся сейчас в реставрационной мастерской, где их приводят в порядок. Реставрация же остальных частей памятника производится на месте. Завершить работы планируют в 2024 году. Кто знает, что еще интересного там найдут реставраторы за это время. А пока все находки передадут в Государственный музей городской скульптуры.