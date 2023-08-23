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НовостиПроисшествия23 августа 2023 15:38

Петербуржцу дали год условно за избиение человека на Московском вокзале

Хулиган с Московского вокзала Петербурга отделался условкой за избиение сделавшего ему замечание мужчины
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржцу дали год условно за избиение человека на Московском вокзале.

Петербуржцу дали год условно за избиение человека на Московском вокзале.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил 34-летнего местного жителя к году лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Мужчину обвинили в хулиганстве с применением насилия. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, фигурант избил сделавшего ему замечание прохожего на Московском вокзале Северной столицы.

– В октябре прошлого года петербуржец использовал обсценную лексику в отношении потерпевшего. Тот сделал замечание мужчине и получил с размаху кулаком по лицу, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Суд признал мужчину виновным, заняв позицию стороны обвинения. У мужчины будет достаточно времени подумать не только над своим вспыльчивым характером, но и манерой общения.

Ранее spb.kp.ru писала, что суд Петербурга приговорил врача к условному за взятки на стройках Минобороны.