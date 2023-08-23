Петербуржцу дали год условно за избиение человека на Московском вокзале. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил 34-летнего местного жителя к году лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Мужчину обвинили в хулиганстве с применением насилия. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, фигурант избил сделавшего ему замечание прохожего на Московском вокзале Северной столицы.

– В октябре прошлого года петербуржец использовал обсценную лексику в отношении потерпевшего. Тот сделал замечание мужчине и получил с размаху кулаком по лицу, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Суд признал мужчину виновным, заняв позицию стороны обвинения. У мужчины будет достаточно времени подумать не только над своим вспыльчивым характером, но и манерой общения.

Ранее spb.kp.ru писала, что суд Петербурга приговорил врача к условному за взятки на стройках Минобороны.