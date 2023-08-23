Укравших 2,2 млрд рублей мошенников из Петербурга арестовали на два месяца

Укравших несколько миллиардов рублей мошенников из Петербурга арестовали на два месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четырех членов петербургской ОПГ в СИЗО на два месяца. Двух женщин и двух мужчин обвиняют сразу по трем статьям, среди которых значится и создание финансовой пирамиды. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Следователи считают, что фигуранты работали в ЖК «Бест Вей». Они сообщали гражданам ложную информацию о способах пассивного заработка порядка 25-30 процентов годовых, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Клиентам надо было вкладываться в деятельность иностранных компаний. Всего петербуржцы заключили договоры на общую сумму в 232,8 миллиона рублей. Конечно, деньги они присвоили себе и распорядились, как хотелось. Также в течение шести лет члены ОПГ агитировали людей объединяться в жилищную кооперацию. Якобы вступившие могли приобрести за счет последователей недвижимость. За это время они смогли похитить порядка 15,7 миллиарда рублей. На счета фиктивных организаций они перевели два миллиарда.

Все фигуранты находятся в международном розыске. Правоохранители ожидают их экстрадиции на территорию России или задержания в границах страны.