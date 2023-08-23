Петербуржца приговорили к пяти годам «строгача» за плантацию конопли в квартире. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржца обвинили в незаконном выращивании целой плантации наркотического растения в собственной квартире и попытку сбыта крупной партии «запрещенки» в Северной столице. За это его отправили на 5,2 года в колонию строгого режима. Ранее решение поддержала местная прокуратура, о чем сообщили в пресс-службе ведомства города на Неве.

– Суд установил, что подсудимый разводил коноплю. Для этого он снимал квартиру в Пушкине, закупил семена, систему вентиляции, термолампы, теплоизоляцию и удобрения, – рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Всем необходимым инвентарем он оборудовал арендованное жилье. Но довести до финала план не удалось, потому что в дом внезапно нагрянули полицейские. Правоохранители изъяли 150 кустов конопли, части этих растений весом порядка 220 граммов и примерно столько же марихуаны. Приговор в законную силу не вступил.