Движение на участке КАД между Приморским шоссе и ЗСД закроют 26 августа

Участок КАД между Приморским шоссе и ЗСД закроют 26 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение автомобилей полностью перекроют 26 августа на участке КАД между транспортной развязкой с Приморским шоссе и ЗСД. Ограничения будут действовать в несколько этапов по полчаса: с первого часа ночи, с 2:30 и четырех часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Из-за монтажа водопропускных труб движение на внутреннем кольце перекроют трижды за ночь. Работа внешнего кольца остается без изменений, по двум полосам, – сообщил глава территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На время полной остановки движения на дороге появятся машины прикрытия. Они оборудованы комплексом технических средств, необходимых для организации дорожного движения: стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета. Кроме того, для удобства водителей работать будут и регулировщики дорожного движения.