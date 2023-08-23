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НовостиОбщество23 августа 2023 16:57

Движение на участке КАД между Приморским шоссе и ЗСД закроют 26 августа

На участке монтируют оголовки водоотводных труб
Элеонора КУРЮМОВА
Участок КАД между Приморским шоссе и ЗСД закроют 26 августа.

Участок КАД между Приморским шоссе и ЗСД закроют 26 августа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение автомобилей полностью перекроют 26 августа на участке КАД между транспортной развязкой с Приморским шоссе и ЗСД. Ограничения будут действовать в несколько этапов по полчаса: с первого часа ночи, с 2:30 и четырех часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Из-за монтажа водопропускных труб движение на внутреннем кольце перекроют трижды за ночь. Работа внешнего кольца остается без изменений, по двум полосам, – сообщил глава территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На время полной остановки движения на дороге появятся машины прикрытия. Они оборудованы комплексом технических средств, необходимых для организации дорожного движения: стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета. Кроме того, для удобства водителей работать будут и регулировщики дорожного движения.