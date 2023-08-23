Московский холдинг «Коломенский» купил хлебокомбинат «Дарница» в Петербурге

«Коломенский» купил хлебокомбинат «Дарница». Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» купил петербургскую компанию «Дарница», производящую хлебную и сдобную продукцию. Об этом стало известно из Базы решений ФАС.

– Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство московской компании в отношении фирмы, выпускающей продукцию под брендом «Аладушкин», и решила удовлетворить его, – говорится на странице по делу выкупа.

К слову, в группу «Дарница» входит сразу несколько площадок, производящих хлеб, сдобу, сладости и прочую вкусно-популярную продукцию. В частности, заводы расположились на улице Маршала Тухачевского в Петербурге и переулке Тинькова в Пушкине. Сейчас фирма числится в тройке лидеров регионального рынка.

«Коломенский» существует с 1956 года, а более 16 лет принадлежит Алексею Тулупову, владельцу девелоперской компании Sminex.