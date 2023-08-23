12,5 тысячи «квадратов» асфальта заменили на проспекте Пархоменко впервые с 2011 года

Ремонт провели на участке от проспекта Энгельса до 2-го Муринского проспекта. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге впервые за 12 лет отремонтировали проспект Пархоменко. Дорожные работы на участке в Выборгском районе провели по поручению губернатора Александра Беглова. Всего заменили 12,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Специалисты ремонтировали участок между проспектом Энгельса и вторым Муринским проспектом. Общая протяженность восстанавливаемого полотна составила 1,67 километра, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Проезжая часть ведет к объектам социальной инфраструктуры. Поэтому дорожные рабочие обустроили четыре пешеходных перехода, обновили семь тысяч квадратных метров тротуаров, а также заменили бортовой камень.

Планируется до конца 2023 года отремонтировать дорогу еще по 100 адресам. Полотно заменят на 250 километрах улиц Северной столицы. Власти города выделили на это 12,2 миллиарда рублей.