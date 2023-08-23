Льготные займы в 1,5 млрд рублей получат пять компаний из Петербурга

Льготные займы в 1,5 млрд рублей получат пять компаний. Фото: t.me/k_soloveichik

Власти Петербурга продолжают выдавать льготные займы промышленным предприятиям города. В этот раз общая сумма финансирования составит полтора миллиарда рублей. Получателями станут пять местных компаний. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

– Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Северной столицы одобрил выдачу льготных кредитов следующим организациям: АЭМ-технологии, ПО Авто-Радиатор, Формация, Полисан и Силовые машины, – уточнил чиновник.

Общая капитализация Фонда к августу 2023 года составляет 7,18 миллиарда рублей. Как рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, с начала 2023 года в городе выдали 17 займов на 2,3 миллиарда рублей. Экспертный совет предварительно одобрил еще шесть заявок на 396,3 миллиона рублей. С его слов, до конца года предприятия получат еще четыре миллиарда рублей.