Без вести пропавшего 33-летнего петербуржца ищут больше недели. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге волонтеры ищут без вести пропавшего 33-летнего местного жителя. Мужчина ушел из дома 14 августа и спустя неделю не вернулся. Его местонахождение также по-прежнему неизвестно. Об этом рассказали сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Северной столице.

– Помогите найти человека! Нужна помощь добровольце, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям.

В Сети уже вовсю разлетелись ориентировки на пропавшего. В Публикациях указан рост около 175 сантиметров, плотное телосложение, серо-зеленый цвет глаз и светло-русые волосы. В день исчезновения на мужчине была голубая футболка, темно-серые джинсы, черные кроссовки и светлая джинсовая кепка. С собой петербуржец прихватил черный рюкзак. Всю известную информация можно сообщить напрямую инфоргу Анне по телефону 8 981 164 70 04.