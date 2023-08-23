Суд арестовал главу «Спутника» Александра Кима из Петербурга на два месяца

Суд Москвы арестовал Александра Кима на два месяца за организацию смертельной экскурсии. Фото: СОЦСЕТИ

Замоскворецкий суд арестовал Александра Кима на два месяца. Напомним, глава компании-агрегатора подозревается в оказании услуг, не отвечающим условиям безопасности. Накануне в организованной фирмой экскурсии по столичным коллекторам погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

– Замоскворецкий районный суд города Москвы постановил отправить в СИЗО на один месяц и 29 дней гендиректора «Спутник» Александра Кима, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Пробудет бизнесмен под стражей до 21 октября 2023 года. Если обвинительный приговор утвердят, то ему грозят либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо реальный срок до десяти лет. Ранее его коллеги написали письмо, где опровергли причастность мужчины к трагедии.

По предварительным данным, в СИЗО отправили и другого организатора экскурсии по Неглинке – Никиту Дубаса.