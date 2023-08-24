Школьники Ленобласти будут изучать историю по единому учебнику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Старшеклассники по всей России начнут с 1 сентября изучать историю по единому учебнику. Новое издание включает в себя четыре тома: «История России» и «Всеобщая история» для десятых и выпускных классов. Об этом пишет «Online47».

– Появятся в учебниках блоки о новейших событиях, включая спецоперацию. Приветствую, что теперь в школах будет четко определенный подход к изучению предмета, — рассказал сопредседатель Ассоциации педагогов Ленобласти Иван Хеорхе.

Известно, что одним из составителей нового учебника является известный ученый и академик Александр Чубарьян. По его словам, в разработке пособия использовался совершенно новый подход. Авторы смогли преодолеть проблему европоцентричности. Теперь школьники полноценно смогут изучить историю восточных стран и других континентов.

Новые пособия по предмету для среднего звена хотят закончить к началу следующего учебного года.