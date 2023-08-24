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НовостиОбщество23 августа 2023 21:40

Школьники Ленобласти будут изучать историю по единому учебнику

Новый учебник будет состоять из четырех томов
Элеонора КУРЮМОВА
Школьники Ленобласти будут изучать историю по единому учебнику.

Школьники Ленобласти будут изучать историю по единому учебнику.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Старшеклассники по всей России начнут с 1 сентября изучать историю по единому учебнику. Новое издание включает в себя четыре тома: «История России» и «Всеобщая история» для десятых и выпускных классов. Об этом пишет «Online47».

– Появятся в учебниках блоки о новейших событиях, включая спецоперацию. Приветствую, что теперь в школах будет четко определенный подход к изучению предмета, — рассказал сопредседатель Ассоциации педагогов Ленобласти Иван Хеорхе.

Известно, что одним из составителей нового учебника является известный ученый и академик Александр Чубарьян. По его словам, в разработке пособия использовался совершенно новый подход. Авторы смогли преодолеть проблему европоцентричности. Теперь школьники полноценно смогут изучить историю восточных стран и других континентов.

Новые пособия по предмету для среднего звена хотят закончить к началу следующего учебного года.