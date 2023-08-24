Почти 80 процентов водителей в Петербурге выбирает машину по цвету

78 процентов петербуржцев выбирают автомобиль по цвету. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При выборе машины, как оказалось, важна не только марка и характеристики, но и цвет. Так, в Петербурге 78 процентов водителей при покупке автомобиля обращают внимание именно на оттенок кузова. Для 39 процентов опрошенных важна привлекательность цвета, а для 57 процентов - практичность. Об этом рассказали аналитики сервиса «Авито Авто».

- 31 процент опрошенных петербуржцев отметили, что понравившийся цвет автомобиля позволяет им увереннее чувствовать себя в потоке, а для 15 процентов респондентов подходящий цвет дарит ощущение безопасности во время движения, - добавили аналитики.

Самым популярным цветом у автомобилистов Северной столицы оказался черный. Такие машины имеют 24 процента опрошенных. На второй строчке рейтинга разместились серебристые автомобили. Их выбирают 15 процентов водителей. Третье место досталось белому цвету с показателем в 14 процентов. Замкнули пятерку лидеров серые и синие машины. Выбор на них остановили 11 процентов петербуржцев.