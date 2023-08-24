Двое подростков 11 и 12 лет пропали в Петербурге

Двое мальчиков 11 и 12 лет пропали в Петербурге 23 августа. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Двоих подростков 11 и 12 лет начали искать в Петербурге. Мальчики ушли гулять 23 августа и пропали. Близкие забеспокоились и обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Ориентировки на пропавших ребят они разместили в своих соцсетях.

- 11 лет. Рост составляет 160 сантиметров. Нормально телосложения с темно-русыми волосами. В день пропажи был одет в светло-бежевый свитер, синюю футболку, длинные шорты и синие тапки, - говорится в ориентировке на мальчика, который находится слева на фотографии.

Второму подростку 12 лет. Его рост составляет 160 сантиметров. Он нормального телосложения с темными волосами и карими глазами. Когда его последний раз видели, на нем были одеты черная толстовка, серая футболка и коричневые спортивные штаны.

Волонтеры отмечают, что мальчики могут находиться в любом районе Северной столицы. Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просят позвонить на горячую линию отряда или по номеру 112.