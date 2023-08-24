Облачная погода с короткими дождями ожидается в Петербурге 24 августа

Короткие дожди пройдут в Петербурге 24 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжает держаться дождливая погода. Так, в четверг, 24 августа, в городе снова ожидаются осадки. Небо также периодически будут затягивать облака. А температура составит от +18 до +20 градусов. Такой прогноз погоды передал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием тыловой части далекого циклона, центр которого находится над севером Зауралья. В таких условиях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, - указал синоптик.

Ветер подует с юго-востока со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и составит 760 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

Сильных изменений погоды в пятницу, 25 августа, не предвидится. В Северной столице также ожидаются кратковременные дожди. Однако будет немного теплее, воздух прогреется до +22 градусов.