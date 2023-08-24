Доходы отелей в Петербурге выросли почти на 22 процента с начала года

Доходы петербургских отелей выросли с начала 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доходы отелей Петербурга за восемь месяцев 2023 года выросли на 21,6 процента. Вместе с этим на 10,6 процента увеличилась и средняя стоимость проживания в номере за ночь, достигнув более 5,9 тысячи рублей. Как подсчитали аналитики, номер в трехзвездочном отеле обойдется в среднем в 4,1 тысячи рублей, в четырехзвездочном - 5,9 тысячи рублей, а в пятизвездочном - 13,9 тысячи рублей. Об этом рассказал гендиректор HotelAdvisor Сергей Данильченко, пишет РБК.

- Средняя выручка отелей в перерасчете на один номер составила более 3,8 тысячи рублей, - уточнили аналитики.

По словам Данильченко, рост доходов связан не только с повышением цен на номера. Вместе с этим увеличилась и загрузка отелей - на 10 процентов в сравнении с 2021 годом. При этом более стабильную загруженность показали трехзвездочные отели, но рост заполняемости с начала года был замечен и у четырехзвездочных.