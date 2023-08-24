Ново-Манежный сквер в Петербурге закрыли на ремонт до конца августа

Ново-Манежный сквер в Петербурге закрыли для посетителей из-за ремонта пешеходной зоны. Фото: комитет по благоустройству

В Петербурге на ремонт закрыли Ново-Манежный сквер. У многих горожан это место стало любимым, так как там можно скрыться от шумного Невского проспекта и насладиться тишиной у фонтана. Но грустить по этому поводу не стоит, ведь работы не займут много времени. Уже в конце августа сквер вновь откроют для посетителей. Об этом рассказали в комитете по благоустройству.

Специалисты садово-паркового предприятия «Центральное» проведут ремонт пешеходной зоны. Они заменят плитку на площади почти в 200 квадратных метров, а также обновят 500 «квадратов» верхнего слоя щебеночно набивного покрытия. Кроме того, садовники подстригут кустарники, прополют цветник и подравняют газоны.

- По плану работы должны завершиться к 31 августа. Но садовники намерены закончить обустройство сквера до 25 числа. Он прилегает к зданию Михайловского Манежа, где расположено множество детских спортивных секций. Так что сквер должен быть обязательно готов к началу нового учебного года, - добавили в комитете.