Новый образовательно-производственный кластер создадут в Петербурге

В Петербурге появится новый образовательно-производственный кластер. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге сейчас работает пять кластеров, среди которых два центра «Легкой промышленности», два «Машиностроения» и еще один «Судостроения». В скором времени к ним добавится образовательно-производственный кластер «Радиоэлектроника». Его создадут на базе колледжа электроники и приборостроения, а также организаций «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод» и «Магнетон». Об этом сообщает пресс-службе Смольного.

- Создание центра «Радиоэлектроника» позволит внедрить в практику отраслевую модель подготовки кадров и вести массовую подготовку специалистов по востребованным профессиям, - отметили в пресс-службе.

При этом обучение специалистов планируют сократить на год. Таким образом, получить профессию они смогут за срок от 10 месяцев до 3,5 лет. В программе подготовки предусмотрена не только теоретическая, но и практическая часть. При этом практика будет проходить в том числе на базе предприятий-партнеров.