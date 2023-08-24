Петербурженка изрезала ножом свекровь и получила условный срок

Невестка изрезала ножом свекровь в Петербурге и получила условный срок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семейная драма развернулась в Петербурге ночью 11 февраля. Невестка начала выяснять отношения со своей свекровью. Ссора настолько разъярила молодую женщину, что она набросилась на мать мужа с ножом. Она успела дважды вонзить лезвие в оппонентку, пока ее не успокоил супруг. Пожилой даме вызвали скорую помощь, а нападавшую обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Женщина, действуя умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений со своей свекровью, нанесла ей ножом не менее двух ударов в грудь и плечо. После чего ее действия были пресечены мужем, а свекрови оказана медицинская помощь, - говорится в материалах дела.

Петербурженку приговорили к условному лишению свободы на четыре года и назначили испытательный срок также на четыре года.