Мигрант приставал к двум маленьким девочкам в Ленобласти

Мигранта задержали за приставание к двум маленьким девочкам в деревне в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером 22 августа в деревне Старая во Всеволожском районе Ленобласти прохожий увидел, как мигрант пристает к двум маленьким девочкам. Он не оставил эту ситуацию без внимания, пресек действия мужчины и позвонил в полицию. На место приехали правоохранители и задержали 39-летнего гражданина Узбекистана. Позже нашлась мать девочек. Она написала заявление. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- После полуночи 23 августа правоохранители получили заявление 38-летней женщины о том, что задержанный на улице Верхняя совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочерей, 9 и 12 лет, - уточнил источник.

Информацию о случившемся передали в Следственный комитет. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее spb.kp.ru писал, что безработный петербуржец домогался до восьмилетних школьников на детской площадке. Мужчину задержали. На него завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.