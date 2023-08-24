«Полчаса топтал»: Бык напал на мужчину в парке в Красном Селе

Бык напал на мужчину в парке в Красном Селе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая история случилась с Кириллом Царевым во время отдыха в парке в Красном Селе. Мужчина отправился туда, чтобы пожарить шашлыки на мангале. Все было тихо и спокойно. Опасения вызвать мог только находящийся рядом бык, но он был на привязи. Сначала Кириллу животное не казалось агрессивным, но потом все изменилось. В какой-то момент веревка перестала удерживать быка, и он решил напасть. Об этом пострадавший рассказал в группе «Транспортный коллапс, Красное Село».

Мужчина сначала пять минут скрывался от освирепевшего животного между деревьев, а потом решил убежать подальше. Вот только это еще больше раззадорило быка, он начал преследовать Кирилла и вскоре повалил с ног.

- Он начал меня топтать и бодать. Это был кошмар. Попытки встать были бесполезные. Потом я начал орать: «Помогите, на помощь», но рядом никого не было. Тогда я принялся выдавливать ему глаза большими пальцами. Полчаса он меня топтал, - поделился пострадавший.

К счастью, на помощь пришли прохожие. Они отвлекли быка и привязали его к дереву. Мужчину на скорой отвезли в больницу. Врачи диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.