Житель Ленобласти зарезал соседа из-за лающей собаки

В Ленобласти задержали мужчину, который зарезал соседа из-за лающей собаки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Никольского решил проблему с лающей собакой довольно радикальным способом. Мужчина пришел к соседу, чей питомец ему мешал. Но разговор между ними не заладился. Тогда гость достал нож и четыре раза вонзил острие в своего оппонента. От полученных травм 47-летний мужчина погиб на месте. Тело погибшего спустя пару минут после случившегося нашел его отец и позвонил в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 23 августа 2023 года около 20:00 на лестничной площадке в доме 2 по Школьной улице у квартиры между погибшим и его 40-летним ранее судимым соседом произошел конфликт из-за собаки потерпевшего. В ходе ссоры мужчина нанес три удара ножом в руку и один - в бок, - уточнили в пресс-службе.

Нападавшего задержали и передали в следственные органы. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.