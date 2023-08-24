Пенсионерка сбила шестилетнюю девочку в Петербурге в день ее рождения

Шестилетняя девочка попала под колеса иномарки в Петербурге в день рождения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Маленькая девочка праздновала свой шестой день рождения 23 августа. Днем она отправилась на прогулку во двор дома 17 по Арцеуловской аллее в Петербурге. Но в какой-то момент ребенок оказался на проезжей части и его сбила 73-летняя пенсионерка на «Тойоте». В результате девочка получила травмы, ее увезли в больницу. Об этом пишет «Мойка78».

- Женщина-водитель 73 лет, управляя «Тойотой», на прилегающей территории сбила шестилетнего ребенка, выбежавшего на проезжую часть. На тот момент отец девочки находился поблизости, в салоне своей машины, - передает источник.

Медики оценили состояние девочки как средней степени тяжести. У нее диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану на лбу. Известно, что пенсионерка с начала 2023 года трижды привлекалась к ответственности за превышение скорости.