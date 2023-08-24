Почти 27 млн рублей взыскали в Петербурге с пьяных водителей с начала года

В Петербурге с пьяных водителей взыскали штрафов почти на 27 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 1,5 тысячи производств о принудительном взыскании штрафов с петербуржцев за пьяную езду возбудили судебные приставы за семь месяцев 2023 года. Всего же любители покататься под градусом по улицам Северной столицы заплатили почти 27 млн рублей с начала года. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу

- За семь месяцев текущего года с пьяных водителей взыскали 26 млн 823 тысячи рублей. В отношении более 1,5 тысячи жителей Петербурга поступили судебные штрафы для принудительного исполнения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в сравнении с первыми семью месяцами 2022 года количество исполнительных производств за пьяную езду уменьшилось почти на девять процентов. Чаще всего штрафы не оплачивают жители Невского, Выборгского, Колпинского, Красносельского и Кировского районов Петербурга.