Молодой электрик задел провода подстанции и умер от удара током в Ленобласти

Молодой электромонтер задел провода подстанции в Ленобласти и погиб от удара током. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уборка спиленных деревьев закончилась для 20-летнего электромонтера смертью. Молодой парень помещал ветки в шредер днем 23 августа в деревне Новое Девяткино в Ленобласти. Однако в какой-то момент ствол дерева, который он держал в руках, задел провода электроподстанции. Ток быстро дошел до электрика. Разряд электричества был такой мощный, что парень погиб на месте. Об этом сообщает пресс-службу СУ СК России по Ленобласти.

- Рядом с электроподстанцией в деревне Новое Девяткино было обнаружено тело электромонтера с травмами, характерными для поражения электричеством. По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск СУ СК России по Ленобласти проводится доследственная проверка, - добавили в ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии. Если в ходе проверки выяснится, что при работах были нарушения, то будет принято процессуальное решение.