Дворцовый мост в ночь на 26 и 27 августа разведут под музыку из советского кино

Специальный плейлист ко Дню российского кино прозвучит при разводке Дворцового моста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге Дворцовый мост в ночь на 26 и 27 августа разведут под музыку из известных советских фильмов. В частности, там прозвучит увертюра из «Укрощения огня» и композиции из картин «Человек-Амфибия», «Бедный, бедный Павел» и «Мой добрый папа». Мероприятие приурочили ко Дню российского кино, который будут отмечать в ближайшее воскресенье. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Важно, что впервые за историю шоу «Поющие мосты» музыкальное сопровождение затронет время до разводки моста: музыка начнется за две минуты до того, как мост начнут разводить. Таким образом мы хотим усилить драматургию проекта, - подчеркнул организатор шоу Кирилл Смирнов.

Отмечается, что при разводке моста прозвучит музыка, написанная петербургским и ленинградским композитором Андреем Петровым. Организаторы пообещали, что это не последний тематический плейлист, который ждет жителей и гостей Северной столицы в этом сезоне.