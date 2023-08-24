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НовостиОбщество24 августа 2023 12:39

Дворцовый мост в ночь на 26 и 27 августа разведут под музыку из советского кино

Специальный плейлист составили ко Дню российского кино
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Специальный плейлист ко Дню российского кино прозвучит при разводке Дворцового моста.

Специальный плейлист ко Дню российского кино прозвучит при разводке Дворцового моста.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге Дворцовый мост в ночь на 26 и 27 августа разведут под музыку из известных советских фильмов. В частности, там прозвучит увертюра из «Укрощения огня» и композиции из картин «Человек-Амфибия», «Бедный, бедный Павел» и «Мой добрый папа». Мероприятие приурочили ко Дню российского кино, который будут отмечать в ближайшее воскресенье. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Важно, что впервые за историю шоу «Поющие мосты» музыкальное сопровождение затронет время до разводки моста: музыка начнется за две минуты до того, как мост начнут разводить. Таким образом мы хотим усилить драматургию проекта, - подчеркнул организатор шоу Кирилл Смирнов.

Отмечается, что при разводке моста прозвучит музыка, написанная петербургским и ленинградским композитором Андреем Петровым. Организаторы пообещали, что это не последний тематический плейлист, который ждет жителей и гостей Северной столицы в этом сезоне.