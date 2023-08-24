Более 800 человек покусали клещи в Петербурге за неделю

719 взрослых и 119 детей покусали клещи в Петербурге с 18 по 24 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сезон активности клещей закончится еще не скоро. Сотни петербуржцев обращаются за медицинской помощью из-за укусов этих кровососущих. Только за неделю с 18 по 24 августа в поликлиники Северной столицы из-за присасывания клещей пришли 838 человек, в том числе 119 детей. Не обошлось и без заражений. Четыре человека после укуса заболели клещевым энцефалитом и еще 18 - боррелиозом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

- Всего в черте города укусы были нанесены в 129 случаях. Чаще всего клещи кусали в Курортном районе, там зафиксировали 54 случая, - уточнили в ведомстве.

Всего же за указанный период на наличие инфекций проверили более тысячи клещей. Из них 187 оказались носителями иксодового клещевого боррелиоза.

Специалисты напомнили, что при присасывании клеща необходимо сразу же обратится в ближайший травмпункт. Там медики снимут кровопийцу и отправят его на исследование.