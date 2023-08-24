31-летний актер Иван Личидов умер в Петербурге

В Петербурге на 32-году жизни умер актер театра Иван Личидов. Фото: vk.com/csdr_izh

Актер театра Иван Личидов умер в Петербурге на 32-м году жизни. Его жизнь оборвалась из-за сердечной недостаточности. Об этом рассказали в пресс-службе ижевского Центра современной драматургии и режиссуры, где служил актер.

- Трагические новости. В Петербурге умер актер нашего театра Иван Личидов. Он был ярким и запоминающимся, самобытным и талантливым актером. Неординарная личность, культурный менеджер, педагог и руководитель, - говорится в сообщении пресс-службы.

Тело артиста собираются доставить в Ижевск, чтобы потом передать на родину в Сарапул в Удмуртии.

У погибшего было много поклонников. Они отметили, что Личидов потрясающе играл. А многие признались, что не могут поверить в случившееся.

- До сих не верится, но приходится. Какое-то событие прям из ряда вон, как будто бы не должно было быть, - написала одна из поклонниц под постом.