Завершены поиски двух без вести пропавших подростков 11 и 12 лет в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге радостным сообщением «Найдены. Живы» завершились поиски двух подростков. Мальчики 11-ти и 12-ти лет пропали около суток назад. Школьники ушли из дома на прогулку 23 августа, но в положенное время не вернулись. О начале поисковой операции рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в своих соцсетях.

– Благодарим всех за помощь, – оставили подпись под ориентировкой на детей добровольцы.

Напомним, ориентировки на пропавших ребят появились в Интернете поздней ночью. На них активисты указали не только отличительные черты мальчиков, но и растянувшийся на всю Северную столицу ареал поисков. Как всегда, сотрудники «ЛизыАлерт» не распространяются о причинах и обстоятельствах пропажи детей из этических соображений. Кроме того, они просят воздержаться от гипотез и пользователей социальной сети ВКонтакте.