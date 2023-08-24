15-летний байкер на полном ходу влетел в Ладу на трассе «Петербург-Всеволожск». Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Во второй половине дня, 23 августа, на 25 километре трассы, ведущей из Петербурга во Всеволожск, серьезно пострадал 15-летний байкер. Находясь за рулем питбайка без номеров, он на полном ходу влетел в автомобиль «Лада Веста». Из-за этого сотрудники полиции уже организовали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Подросток на двухколесном коне ехал от поселка имени Свердлова в сторону Всеволожска по обочине главной дороги. Но по неизвестным причинам он столкнулся в выехавшую на перекресток машину, – уточнили в пресс-службе ведомства.

За рулем отечественного автомобиля находился 42-летний местный житель. Пострадавшего подростка госпитализировали в одну из больниц региона. Медики оценили состояние молодого человека как среднетяжелое. О состоянии водителя второго транспорта на момент публикации ничего не известно.