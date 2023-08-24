Житель Ленобласти поссорился с 50-летним соседом и зарезал его. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Ленинградской области задержали из-за подозрений в убийстве. По мнению следователей, мужчина зарезал своего 50-летнего соседа. Тело скончавшегося с многочисленными ранениями нашли в квартире одной из многоэтажек в Тосненском районе региона. Об этом сообщили в пресс-службе местного ведомства.

– Следователи города Тосно возбудили уголовное дело. По их мнению, пьяный подозреваемый заколол своего знакомого из-за случившейся некоторое время назад ссоры, – уточнили правоохранители.

От полученных травм мужчина скоропостижно скончался на месте происшествия. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, подозреваемому вскоре предъявят обвинение. Кроме того, сотрудники ведомства обратились в суд, чтобы отправить местного жителя в СИЗО.

Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины совершенного преступления.